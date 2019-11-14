226 شريكاً للمهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح، بالجهود المبذولة من كل الشركاء لإنجاح المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية تحت شعار «على نهج زايد» في حديقة «أم الإمارات»، والذي يستمر حتى مساء السادس عشر من الشهر الجاري، مؤكداً أن عدد الشركاء تجاوز هذا العام 226 شريكاً، بذل كل منهم جهده في مجاله تعبيراً عن إيمانه بالتسامح والأخوة الإنسانية وتعبيراً أيضاً عن انتمائه لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة، مشيداً بالدور الكبير لوزارة الداخلية والتربية والتنمية المجتمعية والاتحاد النسائي وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة سواء في الفعاليات داخل حديقة أم الإمارات أو مشاركتهم في كل أرجاء الدولة من خلال المعارض والمحاضرات والورش والبرامج التدريبية وحملات التوعية والحملات الإعلامية.

وأضاف معاليه أن البرامج والأنشطة الخاصة بالسفارات سواء على مستوى أجنحتها المشاركة في المهرجان، أو عروضها الفنية والتراثية والثقافية في البرنامج أعطت بعداً جديداً لهذا الحدث فتحول إلى العالمية بعدما تخطت المشاركة الدولية الـ 40 سفارة للدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى التنوع الكبير في جمهور الأنشطة الذي تجاوز 150 جنسية مقيمة على أرض الدولة، وكان المهرجان بمثابة بوتقة انصهر فيها الجميع على أرضية واحدة يظللها التسامح والتناغم والأخوة الإنسانية، فذابت كل الفوارق، في اللون والشكل واللغة، وبقيت الأخوة الإنسانية كقيمة ثابتة لدى الجميع.

فعاليات

وحفلت فعاليات أمس من المهرجان بحضور كبير من جانب الجمهور خاصة في الفترة المسائية التي عرضت مسرحية «العازف المتسامح» وقدمها مركز الناشئة بالشارقة «وحملت في مضمونها القيم الأصيلة للإنسان والتي تضمن له البقاء والسعادة معاً من خلال استلهام الدراما العالمية وتحويلها إلى نص يحمل اللون الإماراتي على مستوى اللغة والصور».

وحظيت المسرحية بإقبال كبير من الجمهور وخاصة الأسر العربية، كما قدمت الفرقة الفلبينية عرضاً رائعاً للفنون الآسيوية والتراث الفلبيني، الذي استحوذ على إعجاب مختلف الجنسيات الموجودة بحديقة أم الإمارات، كما استمتع الجمهور بعروض الفلكلور العالمي الذي يقدم كل ليلة لوناً جديداً من التراث العالمي.

ومن جهة أخرى تشارك في الفعاليات والأنشطة اليومية كل من وزارة الداخلية وشرطة أبو ظبي ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة تنمية المجتمع وبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» والإسعاف الوطني ودار زايد للثقافة الإسلامية والاتحاد النسائي ودار زايد للرعاية الأسرية ومؤسسة التنمية الأسرية، من خلال أجنحتها في مهرجان التسامح والإخوة الإنسانية بفاعلية اجتذبت أعداداً غفيرة من طلاب المدارس والأسر الإماراتية والمقيمة، إلى جانب المؤسسات الأخرى المشاركة بعروض ولوحات فنية التي قدمت صورة مبهرة للمجتمع الإماراتي من خلال الخدمات التوعوية والترفيهية والأمنية التي تقدمها تلك الأجنحة.

الأجنحة الوطنية

واجتذبت الأجنحة التراثية الإماراتية المشاركة في المهرجان جميع الفئات العمرية والأسر من كل الجنسيات للتعرف على التقاليد والثقافة الإماراتية العريقة التي ارتبطت بقيم التسامح والإخاء والمحبة، إضافة إلى عرض الخدمات والبرامج المجتمعية التي تقدمها للجمهور

وقال إسحاق البلوشي مدير الاتصال المؤسسي في دار زايد للرعاية الأسرية إن الدار منذ انطلاق عام التسامح 2019 نفذت 34 مبادرة للتوعية والتثقيف منها مبادرات لخدمة أبناء الدار أو لخدمة المجتمع.

الدفاع المدني

من جانبه، قال صقر النعيمي عن جناح الإدارة العامة للدفاع المدني إن المشاركة تستهدف تعريف وتثقيف جمهور المهرجان بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني والآلات والمعدات المستخدمة في احتواء الحرائق والحوادث، وكذلك توعية الجمهور بكيفية تفادي المخاطر وكيفية التعامل الصحيح لإنقاذ النفس والآخرين، سواء في المدارس أو المنازل أو محطات البترول وكذلك كيفية التعامل السليم مع أسطوانات الغاز، مؤكداً أن المشاركة في المهرجان الوطني للتسامح هو تعبير رمزي عن إيمان كل المؤسسات بقيمة التسامح.

مشاركة

قالت موزة عتيق الهاملي منسقة برامج الفعاليات في دار زايد للرعاية الأسرية: «نشارك في هذا المهرجان لننشر البسمة والبهجة على وجوه الأطفال بتقديم هدايا بسيطة تعرفهم بأهمية التسامح في المجتمع ودوره في الأمن والاستقرار والرخاء».