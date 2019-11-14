وفد أممي يشيد بجهود الشيخة فاطمة للارتقاء بالمرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت أنيتا بهاتيا، الأمينة العامة المساعدة ونائبة المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية والاستدامة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للارتقاء بالمرأة الإماراتية.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أثناء استقبالها الوفد النسائي من هيئة الأمم المتحدة، بحضور الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن المرأة في دولة الإمارات تتمتع بكل حقوقها الوظيفية والمجتمعية.

وقالت إن تمتع المرأة الإماراتية بهذه الحقوق يرجع الفضل فيه إلى توجيهات القيادة الرشيدة، وإلى متابعة واهتمام سمو أم الإمارات التي تدعم المرأة في كل ما يفيدها في حاضرها ومستقبلها.

كما استعرضت مديرة الاتحاد النسائي ملامح الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق الإسهام بشكل دوري وفعال بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وتنمية وتطوير قدراتها، وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وتحدثت كذلك عن جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتأهيلها للمشاركة السياسية، عن طريق تبني عدة مبادرات بتوجيهات ودعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقدمت المهندسة غالية المناعي، مديرة مركز التطوير للإبداع والابتكار، عرضاً تقديماً عن برامج وفعاليات وأنشطة الاتحاد النسائي العامن مضيفة أن التقدم الذي حققته المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية في الدولة كان بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتسهيل كل السبل لها لإيصالها إلى التفوق والريادة لتشارك في بناء الوطن باقتدار.

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