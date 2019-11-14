منصور بن زايد: صون التراث وضمان انتقاله من أولويات القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان أمس اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة والفائزين في سباق دلما للمحامل الشراعية.

وهنأ سموه خلال اللقاء الفائزين في هذا السباق التراثي بحصولهم على مراكز متقدمة وإنجازهم الرياضي المتميز، وأكد سموه أن صون التراث وضمان انتقاله بين الأجيال المتعاقبة يعد من أولويات القيادة الرشيدة وأحد أبرز الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الإماراتية ويسهم في إثراء وترسيخ الذاكرة الوطنية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد إن الرياضات التراثية تصقل مهارات الناشئة والشباب وتعزز لديهم روح الانتماء، وتمنحهم فرصة تشريف الوطن بتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الإقليمية والدولية.. متمنياً سموه للفائزين في سباق دلما للمحامل الشراعية مزيداً من النجاح والتتويج مستقبلاً.

من جانبه أعرب رئيس اللجنة عن جزيل شكره وفائق امتنانه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعم القيادة الرشيدة للشباب الإماراتي واهتمام سموه الدائم بالرياضات التراثية.

حضر اللقاء.. أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطارق بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، فضلاً عن ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وطارق أحمد المسعود عضو مجلس إدارة مجموعة المسعود، إضافة إلى محمد بن ربيع المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع وفريق الطيار.

يذكر أن «سباق مهرجان دلما الثالث للمحامل الشراعية - فئة 60 قدماً» الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.. وبلغت مسافته 80 ميلاً بحرياً وانطلقت منافساته من جزيرة دلما وصولاً إلى مدينة المرفأ محطة الختام.

وشهد الحدث تنافس 120 محملاً شراعياً، بينما بلغ مجموع البحارة المشاركين 3000، وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز للسباق. وفاز باللقب النوخذة مروان عبدالله المرزوقي قائد محمل «زلزال» الذي يعود للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وحصل النوخذة علي عبدالله المرزوقي على المركز الثاني للمحمل «طيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بينما حل النوخذة سالم سعيد الرميثي بالمحمل «غازي» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في المرتبة الثالثة.