أعضاء بـ «الوطني»: حريصون على بذل كل جهد لتحقيق تطلعات أبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أنهم يتفاعلون بإيجابية مع قضايا الوطن والمواطنين في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لأجيال الحاضر والمستقبل، تكون إضافة جديدة لما حققه المجلس في السنوات الماضية، التي واكبت قيام دولة الاتحاد.

وأشار يوسف عبد الله بطران الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الأعضاء حريصون على بذل قصارى جهدهم لتحقيق وتلبية طموحات وآمال المواطنين، عبر طرح أسئلة، وتبني توصيات ومشاريع وتعديلات على قوانين، تخدم مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة على كافة المجالات، بما يرسخ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وشدد على أن المجلس سيحرص من خلال أعضائه، واللجان التابعة له، على تحقيق آمال المواطنين، ومتابعة الملفات العالقة، والتي تم ترحيلها من دور الانعقاد الماضي، موضحاً أن المتابع والمراقب عن كثب، يتلمس بوضوح الإنجازات والدور الكبير الذي قام به المجلس الوطني الاتحادي في إعادة صياغة القوانين ومناقشة المواضيع، وإيجاد الحلول، فضلاً عن تبني حزمة من التوصيات التي ساهمت في تحقيق آمال وطموحات المواطنين والمقيمين.

وأفاد ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن «عضوية المجلس هي شرف ومسؤولية كبيرة، تتطلب منا جميعاً كأعضاء، تكثيف جهودنا في التواصل مع كافة فئات المجتمع، للتعرف إلى قضاياهم، ومناقشتها تحت قبة البرلمان، بما يسهم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم التي تشهدها الدولة على كافة المجالات».

وثمّن حرص القيادة الحكيمة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، ورفده عن طريق التعيين بالكفاءات والخبرات، التي ستكمل، عبر التعاون مع الأعضاء المنتخبين، مسيرة الإنجازات والتفوق التي نجحت الإمارات في كتابتها على صفحات التاريخ.