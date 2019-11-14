شرطة أبوظبي تناقش تأثير «برزة التسامح» على الفرد والمجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي «برزة التسامح» في أبوظبي والعين والظفرة، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، ضمن فعاليات الاحتفال بأسبوع التسامح الدولي لعام 2019. وشهد المجلس اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي بحضور الدكتورمغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري قطاعات شرطة أبوظبي، وعقدت برزة التسامح في مجلس المشرف بابوظبي بعنوان «مبادئ وقيم التسامح وأثرها على الفرد والمجتمع».

وناقش المشاركون قيم التسامح ودور ودعم القيادة الحكيمة في ترسيخ وتعزيز أسسها وتسمية العام 2019 عاماً للتسامح لغرس المحبّة في نفوس أبناء المجتمع.

وأدار المجلس الإعلامي حسين العامري وتحدث الدكتور خليفة جمعة المطوع رئيس قسم المكتبة والترجمة والنشر بدار زايد للثقافة الإسلامية عن منظومة قيم التسامح وانعكاسها في الفرد والجماعة.

وقال المزروعي: إن قيم التسامح تعزز تعاون أفراد المجتمع على المحبة في ما بينهم ورغبتهم في المساعدة وإغاثة الملهوف وتحقق التطوّر في المجتمع ونهوضه وتعزز الثقافة والهوية الوطنية وتعمق قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته.