انطلاق مؤتمر «التصدي للجريمة والتطرف العنيف» في 17 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات مؤتمر «التصدي للجريمة والتطرف العنيف.. مسؤولية مجتمعية»، الذي تنظمه جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، في فندق بارك روتانا بأبوظبي، يوم الأحد المقبل، الموافق 17 نوفمبر الجاري، ويستمر مدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخب إماراتية وخبراء عالميين ومؤسسات ومنظمات على المستوى المحلي والدولي.

وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «يهدف المؤتمر، الذي تنظمه الجمعية لأول مرة، إلى التعريف بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مكافحة الجريمة والوقاية من التطرف العنيف، انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي بمواصلة نهج التطوير والتحديث للحفاظ على مكتسبات الأمن المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة».

وأكد أن تعزيز سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تسويق جهود دولة الإمارات في سبل المكافحة.