«دبي للمستقبل» يستعرض توظيف تكنولوجيا الفضاء في القطاعات الحيوية

المصدر: دبي - البيان

تنظّم مؤسسة دبي للمستقبل الدورة الأولى لمنتدى «الفضاء على الأرض» يومي 13 و14 نوفمبر في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي، بهدف مناقشة سبل توظيف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في تطوير قطاعات الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات وإيجاد حلول مبتكرة لها.

ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، أبرز تقنيات الغذاء والمياه في النظم البيئية المقيدة مثل الفضاء، وإمكانية استخدامها في النظم البيئية القاسية على الأرض لمعالجة مشاكل نقص المياه، وتقليل استهلاك الطاقة والموارد، وزيادة كفاءة إنتاج الأغذية. ويستضيف المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات ومجموعة من العلماء والخبراء وممثلي المؤسسات العالمية.

ويستعرض المنتدى مجموعة من التجارب العلمية يتم تطويرها ضمن «تحدي محمد بن راشد لاستيطان الفضاء» الذي جرى إطلاقه العام الماضي.

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نسعى من خلال هذا المنتدى إلى توظيف إنجازات دولة الإمارات في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا، والاستفادة منها في تطوير تطبيقات جديدة ترتقي بأداء قطاعات اقتصادية حيوية أخرى، مثل الغذاء والمياه والطاقة المستدامة».