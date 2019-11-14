بحث التعاون بين «أمريكية دبي» و«إكسيونا» الإسبانية

المصدر: دبي - البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في دبي المهندس خوسوس سانشو المدير الإقليمي لشركة إكسيونا الإسبانية، وهي مطور عالمي للمنشآت المستدامة، حيث ألقى محاضرة أمام طلبة كلية الهندسة بحضور د. عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

كما اطلع الطلبة على سيارة تعمل بالكهرباء من تصنيع الشركة نفسها، والتي ستشارك في سباق سيارات الصحراء في الإمارات. وأشاد المحاضر بالنهضة الحضارية في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، وقال: إن دبي تحتضن شركات عالمية وفيها فرص كبيرة للاستثمار. وأضاف أن شركته تسهم في تشييد خط مترو دبي الواصل بين محطة نخيل هابر تاور ومقر إكسبو 2020، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي، والمرحلة الثالثة من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.