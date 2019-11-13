محمد بن راشد: تحية لكل من اجتهد وحافظ على لغته العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة ، موجهاً سموه التحية لكل من اجتهد وحافظ على لغته العربية لغة القرآن الخالدة.

#محمد_بن_راشد: كرمنا اليوم أبطال #تحدي_القراءة في دورته الرابعة .من بين أكثر من 13 مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان ..سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول ..ألف مبروك لشعب السودان .ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة@HHShkMohd pic.twitter.com/kMWcBcSh2V — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 13, 2019

وقال سموه في حسابه على تويتر " كرمنا اليوم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة ... من بين أكثر من 13 مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان .. سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول .. ألف مبروك لشعب السودان .. ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة".

وأضاف سموه " ومن بين 67 ألف مدرسة فازت بالمركز الأول مدرسة الإمام النووي من الشقيقة السعودية ... مهد النور والمعرفة ... ألف مبروك للمدرسة وطلابها وأهلهم بهذا التفوق في الاستجابة لأول رسالة من السماء .. كلمة إقرأ.. ورسالة إقرأ " ..

وتابع " من بين 99 ألف مشرف قراءة في التحدي فازت المبدعة والمتميزة أميرة نجيب من مصر الشقيقة ... مصر التي تشكل أكبر عدد من المشاركين سنويا في مسابقة تحدي القراءة .. حفظ الله شباب مصر .. وطلابها "

وختم سموه "من الدول الغير عربية المشاركة فاز الطالب محمود بلال من السويد ... تحية لكل من اجتهد وحافظ على لغته العربية .. لغة القرآن الخالدة أينما كان".