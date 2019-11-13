الطاير يكرم 51 سائقاً بجائزة التميّز لمركبات الأجرة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، 50 سائق مركبة أجره في دبي، بجائزة التميّز لمركبات الأجرة، التي تنظمها الهيئة سنويا لاختيار أفضل السائقين من شركات مركبات الأجرة في دبي، وهي مؤسسة تاكسي دبي، وتاكسي العربية، وكارس للأجرة، ومترو تاكسي، والتاكسي الوطني، كما شمل الحفل تكريم أفضل سائق جديد، وفاز بها السيد باول جستيس من مؤسسة تاكسي دبي، وذلك تقديراً لحسن تعامله مع الركاب، وإجادته أكثر من لغة.

وتهدف جائزة التميّز لمركبات الأجرة، إلى تطوير الخدمات التي تقدمها مركبات الأجرة للمتعاملين، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات للوصول إلى الجودة والتميز في خدماتها، ورفع مستوى السلامة المرورية والتوعية بها، والمساهمة في إسعاد مستخدمي مركبات الأجرة، وتحفيز السائقين وتشجيعهم على التميز، والالتزام الوظيفي، وخدمة المتعاملين.

وأعرب سعادة مطر الطاير عن سروره بالتنافس الكبير بين شركات الأجرة في دبي، لتحسين خدماتها للمتعاملين، وطرح أفكار ومبادرات ترفع نسبة رضا وسعادة الركاب.

وقال: تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على الارتقاء المستمر بخدمات مركبات الأجرة باعتبارها وسيلة حيوية للتنقل اليومي للسكان في إمارة دبي، وبلغ إجمالي أسطول مركبات الأج

رة عام 2018، أكثر من 11 ألف مركبة، ويقدر عدد السائقين بأكثر من 23 ألف سائق، وبلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة عام 2018 أكثر من 173 مليون راكب، نـُقلوا عبر قرابة 100 مليون رحلة، كما تحرص الهيئة على تطوير مهارات سائقي مركبات الأجرة، عبر تدريبهم المستمر على فنون القيادة والسلامة المرورية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للركاب وصولاً إلى إسعادهم.



وقد وضعت هيئة الطرق والمواصلات معايير محددة لاختيار السائق المثالي تشمل سجل المخالفات المرورية والحوادث الخاصة بالسائق، وعدد الشكاوى المقدمة على السائق من قبل المتعاملين، ومدى التزام السائق بتعليمات الشركة ومعايير الصحة والسلامة والجودة (سجل المخالفات الإدارية)، ومعدل الكيلومترات المنتجة مقابل الكيلومترات المهدرة، والأفكار.



بدورهم أعرب السائقون المكرّمون عن سرورهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، التي تعبّر عن اهتمام الهيئة بالعاملين في قطاع مركبات الأجرة من خلال تكريم أبرز السائقين أداءً والتزاماً بالأنظمة والقوانين سواء أنظمة وقوانين الهيئة أو الأنظمة والقوانين المرورية.