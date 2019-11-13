الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة إلى دولة الإمارات

المصدر: وام

يبدأ فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث فخامة الرئيس المصري مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ــ خلال الزيارة ــ العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.