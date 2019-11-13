لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» تنظم ورشاً تدريبية بشأن «التصويت»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت لجنة إدارة الانتخابات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مقر المجلس ورش عمل تطبيقية للمرحلة الثالثة والمخصصة لمرحلة (التصويت) على مدى يومين لرؤساء وأعضاء الدوائر الانتخابية وللموظفين التنفيذيين التي تتزامن مع بدء العد التنازلي لختام العملية الانتخابية.

وأكدت ورشة رؤساء وأعضاء الدوائر الانتخابية التي عقدت بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري أهمية دقة تنفيذ الإجراءات في عملية التصويت والتسهيل على الناخبين ودعم كافة احتياجاتهم خلال هذه المرحلة المهمة التي يجري التحضير لها حالياً كي تخلو من العوائق والملاحظات.

وتناولت ورش العمل مهام رئيس المركز الانتخابي وأعضاء اللجنة وأدوار الموظفين التنفيذين والإجراءات المتبعة قبل وخلال اليوم الانتخابي وبعد عملية التصويت التي تبدأ بتاريخ 20 نوفمبر لغاية 23 نوفمبر ويتم إعلان نتائج الفرز بتاريخ 24 نوفمبر.

وتم إطلاع المشاركين في الورش التطبيقية على إجراءات إعداد محضر افتتاح التصويت ومحضر حالة المركز الانتخابي وتزويدهم بآليات التعامل مع أية أعطال طارئة في حال حدوثها خلال عملية الانتخاب والطرق البديلة لإتمام الانتخاب بدقة عالية.

كما تناولت ورش العمل مهام الموظفين التنفيذيين ومنها استقبال الناخبين والتأكد من حملهم لبطاقة الهوية ومرافقة أصحاب الهمم وكبار المواطنين لإتمام عملية التصويت والسماح للمخولين بالدخول إلى قاعة الانتخاب ممن يحملون بطاقات تصريح الدخول أو الناخبين فقط.

واطلعت ورش العمل المشاركين بها على التعليمات الخاصة بفرق العمل في المراكز الانتخابية وآلية التصويت وكيفية توزيع أعضاء وموظفي المراكز الانتخابية.