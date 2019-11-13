رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع مسؤولين إندونيسيين

المصدر: جاكرتا - وام

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا - كلاً على حدة - الفريق «م» لهوت بانجانتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار والفريق أول هادي تاجانتو القائد العام للجيش الوطني الإندونيسي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً لإندونيسيا الصديقة.

وبحث الرميثي والمسؤولان الإندونيسيان خلال اللقاءين علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا الصديقة خصوصاً في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.