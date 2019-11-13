العويس: قرار تشكيل «الوطني» محطة جديدة في تميز العمل البرلماني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر، محطة جديدة وبارزة في مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره، ليكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم.

دعم

وقال معاليه، في تصريحات خاصة بمناسبة صدور المرسوم الاتحادي رقم «122» لعام 2019، القاضي بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعضوية 40 عضواً يمثلون جميع إمارات الدولة بينهم 20 سيدة: «إن العمل البرلماني، في ظل الدعم اللامحدود من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، يشهد مزيداً من التطور والتميز، بما يسهم في تحقيق تطلعات ومتطلبات المواطن الإماراتي».

وتوجّه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات على قراراتهم السامية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

تهنئة

وهنّأ معاليه الأعضاء الجدد بالثقة الكبيرة التي أولتها القيادة لهم، مؤكداً الدور الكبير الذي سوف يقومون به من خلال إسهامهم في نقل صوت المواطن والتعبير عن قضاياه واحتياجاته، كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السابقة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين على جهودهم الكبيرة خلال الفصل التشريعي السادس عشر.