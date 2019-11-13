ورش عمل وندوات علمية ومسابقات تفاعلية في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية

المصدر: دبي - البيان

يشهد مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي تنظمه بلدية دبي، إقامة مجموعة متميزة من الفعاليات المتنوعة، تشمل تنظيم ورش العمل والندوات العلمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات والتطورات في مجال سلامة الغذاء، ومناقشة سبل الوصول إلى أعلى المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف في هذا المجال، بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء والمتخصصين في مجال المحافظة على سلامة الأغذية من أكثر من 55 دولة في العالم.

وقال خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي: «تسهم ورش العمل والندوات التثقيفية والحلقات النقاشية، التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمر، في استشراف الحلول الفعّالة للتحديات المتعلقة بمجال سلامة الغذاء، إذ تحرص بلدية دبي على تعزيز إسهام المؤتمر كل عام في تقديم رؤى مستقبلية تؤكد مكانة دبي بوصفها مدينةً تتوافر فيها أعلى المعايير العالمية في مجال سلامة الأغذية».

وأضاف: «تؤمن البلدية بأهمية بناء شراكات عالمية تسهم في تحقيق الاستراتيجيات في مجال سلامة الأغذية، ولذلك تحرص البلدية على استقطاب أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال سنوياً ضمن فعاليات المؤتمر، وهو الأمر الذي عزز مكانة مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية عالمياً، ليكون أحد أكبر المؤتمرات في مجال الغذاء».

وتشمل ورش العمل المقامة ضمن فعاليات المؤتمر ورشة «علوم تشريعات الأغذية» التي تنظمها بلدية دبي، بالتعاون مع المبادرة العربية لسلامة الأغذية، وتسهيل التجارة SAFE، وجامعة لافال، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO.

كما يشهد المؤتمر تنظيم مجموعة من الندوات العلمية، التي تشمل ندوة «استخدام قواعد بيانات مكونات الغذاء لتقييم استهلاك الغذاء في مناطق الخليج العربي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية»، يقدمها المعهد الدولي لعلوم الحياة (ILSI Middle East)، وندوة بعنوان «سلامة الإنتاج الأولي والتبادل التجاري للخضراوات والفواكه في المنطقة - تحديات وحلول» بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، إضافة إلى ندوة بعنوان «استخدام قوة البيانات في اتخاذ القرارات الرقابية»، فضلاً عن ندوة «المضافات الغذائية: نظرة شاملة على تقييم سلامة الاستخدام».

مسابقات تفاعلية

وتشهد منطقة المسابقات التفاعلية في المؤتمر طرح مجموعة من الألعاب والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة سلامة الغذاء بطريقة ممتعة للحضور وطلاب المدارس.

تجدر الإشارة إلى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية في المؤتمر لمديري المؤسسات الغذائية والمشرفيين الصحيين، بحضور 1600 مشرف صحي، إذ يتم من خلالها تسليط الضوء على موضوعات متنوعة، مثل معايير سلامة الغذاء في تداول البيض ومنتجاته وسلامة الخضراوات الورقية.