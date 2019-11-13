تكريم شركاء ورعاة ومتطوعي «منتدى الإسكان والتنمية الحضرية»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حفل تكريم الشركاء والرعاة والمتطوعين وفرق العمل المساهمين في إنجاح المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية، والذي نظمته الوزارة والبرنامج في دبي يومي 7-8 أكتوبر الماضي، وحضره أكثر من 20 وزيراً ووفود رفيعة من مختلف الدول العربية، إلى جانب 2000 مشارك من داخل الدولة وخارجها.

حضر حفل التكريم الذي نظم بديوان الوزارة في دبي، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، والوكلاء المساعدون، والمسؤولون بالجهات الحكومية، إلى جانب الرعاة من القطاع الخاص، وفرق العمل.

وألقى معالي وزير تطوير البنية التحتية كلمة الافتتاح، رحب خلالها بالحضور، كما أعرب معاليه عن تقديره لكافة المساهمين في إنجاح المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية الذي حظي بإشادة واستحسان جميع الوفود المشاركة.

وأثنى معاليه خلال كلمته على الجهود التي بذلت في إنجاح المنتدى، وتقدم بالشكر لجميع الشركاء والرعاة والمنظمين، مشيراً إلى أن عملية التنظيم والإعداد للحدث أنجز من قبل الموظفين، الذين أظهروا مهنية عالية، ما ساهم في إنجاح الحدث والخروج به بما يليق بدولة الإمارات وإنجازاتها.

تكريم

وفي نهاية الحفل كرم معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، يرافقه المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، والمهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، الشركاء الاستراتيجيين للمنتدى، وضمت قائمة المكرمين هيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، وإدارة التراث العمراني في بلدية دبي، ولجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، ومركز محمد بن راشد للابتكار، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والأرشيف الوطني، والمدينة المستدامة، وإكسبو 2020، ومركز الشباب العربي، ووكالة أنباء الإمارات، وغيرها من الجهات وفرق العمل والمتطوعين واللجان المنظمة.