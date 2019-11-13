بلدية الشارقة تشهد إطلاق النسخة الجديدة من نموذج الجودة بفنلندا

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت بلدية مدينة الشارقة، ممثلةً بإدارة التخطيط الاستراتيجي، إطلاق النسخة الجديدة من نموذج الجودة والتميز «EFQM» الذي تم إطلاقه في مدينة هلنسكي بدولة فنلندا، وقد شهد وفد البلدية الزائر برئاسة بدور الحمادي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، وعضوية جواهر الشحي، رئيسة قسم التميز المؤسسي، وحليمة سيمبا، رئيسة شعبة برامج التميز، فعاليات إطلاق النموذج الجديد للتعرف إلى الأدوات الأساسية لإدارة الجودة الشاملة، وكيفية تطبيقها والتمكن من صياغة وتطوير استراتيجية، وخطط تتوافق ومتطلبات البيئة الداخلية والخارجية.

وأكدت بدور الحمادي أن إدارة التخطيط الاستراتيجي تحرص على اتباع أفضل الممارسات والمعايير لتحقيق الجودة الشاملة والتميز في الأداء بناءً على توجيهات ثابت سالم الطريفي، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، وقد جاء حضور إطلاق النموذج الجديد مواكباً تطلعات المؤسسات الحكومية والخاصة في تطبيق معايير التميز، لتحقيق نتائج ترضي كلاً من المتعاملين والعاملين والمجتمع والشركاء، وتنفيذ مراحل الإدارة الاستراتيجية وفق النموذج المحدث.

وأوضحت الحمادي أن الفريق حقق الأهداف المرجوة من زيارته من خلال حضور فعاليات المنتدى للمنظمة الأوروبية، وإطلاق النموذج المحدث، والاطلاع على عرض تقديمي لمقابلات مع الأعضاء الرئيسين.