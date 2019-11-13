منصور بن زايد: «أبوظبي للتنمية» يدعم الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي عُقد بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام للصندوق.

وأشار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إلى الدور الإيجابي الذي يؤديه الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة الشركات الوطنية في تحفيز نشاطها وزيادة حجم أعمالها خارج دولة الإمارات، لافتاً إلى الدور المهم الذي يضطلع به مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال نمو آفاق الصادرات الوطنية غير النفطية.

وقال سموه إن نجاح الصندوق في عمله التنموي العالمي جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي مكّنتنا من توسيع النطاق الجغرافي لنشاط الصندوق التنموي، ومساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها الإنمائية المستدامة.

وأضاف سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية واصل، خلال هذا العام، بذل مزيد من الجهود للحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال العمل التنموي العالمي، إذ استمر في توسيع نشاطه، مركّزاً جهوده على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جدول أعمال

واطلع مجلس الإدارة على الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وناقش نشاط الصندوق التنموي ومراحل إنجاز المشاريع المموّلة من قبل الصندوق في عدد من الدول المستفيدة، والخطط المستقبلية، كما وافق المجلس على تمويل 5 مشاريع في 5 دول مختلفة، بقيمة إجمالية تبلغ 196 مليون دولار (719 مليون درهم)، بعد استيفاء شروط ومعايير التمويل المطلوبة.

من جانبه، قدّم محمد سيف السويدي، المدير العام للصندوق، الشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الإدارة، وسمو نائب الرئيس وأعضاء المجلس على اهتمامهم وجهودهم الحثيثة لدعم مسيرة عمل الصندوق، ومتابعة برامجه وخططه وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الدعم نابع من حرص قيادتنا الرشيدة على استمرارية العمل التنموي، مما كان له أطيب الأثر في توسع نشاط الصندوق، لتحقيق أهدافه التنموية داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية.

وأضاف أن الصندوق يعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الإدارة، والإسهام بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، لتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. يُذكر أن إجمالي تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه يصل إلى 98 مليار درهم، استفادت منها نحو 95 دولة في مختلف قارات العالم، بينما يبلغ حجم استثمارات الصندوق 3 مليارات درهم.

استقبال

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، أمس، قانات بوزيمبايف، وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تطوير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء راشد سعيد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي. أبوظبي - وام