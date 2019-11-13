«كهرباء دبي» تقدّم 4 أوراق في مؤتمر أخصائيي الطاقة الكهروضوئية

المصدر: دبي - البيان

شارك 8 من أعضاء فريق مجموعة بحوث الطاقة الشمسية التابع لقسم البحوث والتطوير في هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة 46 من مؤتمر أخصائيي الطاقة الكهروضوئية التي نظمها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وخلال المؤتمر، قدمت الهيئة 4 أوراق بحثية متعلقة بـالتقصي حول تراجع الأداء الذي شهدته مؤخراً نماذج الألواح الكهروضوئية بولي كريستالين سيليكون التي تم تثبيتها في المناطق الصحراوية؛ وتحديد مقدار الفاقد الطيفي الناجم عن التلوث الطبيعي والتحليل المجهري المفصل للغبار المتجمع من مختلف الأماكن في دبي؛ وتأثير التباينات الموسمية والمكانية للأسطح العاكسة لأشعة الشمس على إنتاج المزارع الشمسية: منظور عالمي وتآكل الزجاج الكهروضوئي.

كما تم تقديم ورقتين بحثيتين بالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) وجامعة بوردو. وقد لاقت الورقتان البحثيتان صدى إيجابياً في المجتمع العلمي. وشهد المؤتمر تقديم ما يزيد على 900 ورقة بحثية من مختلف أنحاء العالم.

وضم فريق الهيئة كلّاً من الدكتورة عائشة النعيمي، باحث أول؛ الدكتور جيم جون، تقني بحوث وتطوير أول؛ عمر البدوي، تقني بحوث وتطوير؛ وأحمد صفية، تقني بحوث وتطوير.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية».