القنصل الكوري يطلع على جهود أكاديمية شرطة دبي في التدريب

المصدر: دبي - البيان

زار جيون يونغ ووك قنصل عام كوريا الجنوبية، أكاديمية شرطة دبي، برفقة أعضاء فريق الأكاديمية العالمية للتايكواندو لدى كوريا الجنوبية (kukkiwon)، وذلك للاطلاع على جهود الأكاديمية في تدريب الطلبة على ممارسة الفنون القتالية ورياضات اللياقة البدنية.

كان في استقبال القنصل العام، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، وزايد خليفة السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.