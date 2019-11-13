إطلاق حملة لحماية المساكن تحت الإنشاء من السرقة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامـة لشرطـة الشارقة حملة توعويـة واسعـة النطاق بشأن حماية المساكن قيد الإنشاء من جرائم السرقة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بلدية الشارقة، بعد أن كشف التحليل الإحصائي بشرطة الشارقة عن وجود عدد من الجرائم من هذا النوع التي يشكّل الإهمال أحد أبرز مسبباتها.

وقال العميد محمد راشد بيات، المدير العام للعمليات الشرطية: «إن الحملة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، ورفع نسبة الشعور بالأمن، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بالظواهر السلبية، والإسهام الفعال في الحد منها، ودرء مخاطرها».

وأشار العميد بيات إلى أهمية دور الوعي الأمني لدى الجمهور في دعم جهود مكافحة الجريمة في سبيل تعزيز الأمن، من خلال إدراك أهمية التكاتف مع رجال الشرطة، في مواجهة الظواهر السلبية المختلفة، والإسهام الإيجابي في الحد من هذه الجرائم، وخاصة أن الإحصاءات والتقارير الشرطية بيّنت أن الإهمال من جانب بعض المؤسسات العامـة والخاصــة، وكذلك الأفراد من ملّاك المساكن قيد الإنشاء، وعدم اتخاذهم للتدابير الوقائية، قد أسهما بشكل مباشر في وقوع العديد من جرائم سرقة هذه المساكن، وتمكين مرتكبيها من تنفيذ مُخططاتهم.