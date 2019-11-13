عبد الله المري يكرّم الكاتبة الإماراتية عائشة النقبي

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الكاتبة والروائية الإماراتية الشابة، عائشة سالم إبراهيم النقبي، تقديراً لمجهوداتها في مجال التأليف والكتابة الأدبية باللغة الإنجليزية، ولدعم المواهب الشابة وتحفيزها على إثراء المحتوى في هذا المجال، وتشجيعاً لها على مواصلة مشوار الكتابة، وذلك بمناسبة إصدارها الجديد، المتمثل برواية «TERLAMANE»، والتي قامت بتسليم نسخة منها له، بنادي ضباط الشرطة، بحضور العقيد الدكتور أحمد زعل المهيري، مدير المكتب التنظيمي في القيادة العامة لشرطة دبي، وسالم إبراهيم النقبي والد الكاتبة الإماراتية.

وقال اللواء المري: إن شرطة دبي والتزاماً بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، لتحفيز جيل الشباب، تحرص على تقدير أعمال وإبداعات الشباب، وحثهم على مواصلة مسيرة العطاء الفكري، إيماناً من شرطة دبي بأهمية المعرفة.

من جانبها عبّرت الكاتبة عائشة النقبي عن شكرها وتقديرها للقائد العام لشرطة دبي على هذا التكريم والاستقبال.

ومنح اللواء المري الكاتبة عائشة النقبي، بحضور والدها، شهادة تقدير وهدية رمزية، تقديراً لجهودها وتشجيعاً لموهبتها.