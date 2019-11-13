شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها في مكافحة «الجرائم الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي دورة تحت عنوان «الجرائم الإلكترونية» بالتعاون مع السفارة الفرنسية في أبوظبي والشرطة الفرنسية، بهدف صقل خبرات الموظفين العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز مهاراتهم وصولاً إلى أرقى الممارسات العالمية، وبما يحقق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي مدينة آمنة.

وافتتح العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، الدورة، بحضور لوران كوزاني الملحق الإقليمي للأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية، والنقيب محمد سليمان الظنحاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالوكالة، والنقيب عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والمحاضرين الفرنسيين.

ورحّب العقيد محمد عقيل في كلمته بالجانب الفرنسي، مشيراً إلى أن الدورة تعكس حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، وتنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة جرائم الحاسوب.

من جانبه، قال النقيب عبد الله الشحي إن الدورة تأتي ضمن دورات متتالية للاستفادة من الخبرات العالمية في ظل التطور المستمر للجريمة الإلكترونية، والتي تتطلب رفع كفاءة الموظفين العاملين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يعزز جهودهم المبذولة لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي لمنع تطور تلك الجرائم، والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع.