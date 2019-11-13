القطامي يبحث التعاون مع وزير الصحة السعودي

المصدر: دبي - البيان

واصل معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لليوم الثاني، مباحثاته المكثفة ومناقشاته مع توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، والقيادات الصحية في المملكة، والتي ارتكزت على تعزيز سبل التعاون وأوجه العلاقات، إلى جانب تبني نطاق عمل متطور للأهداف الصحية المشتركة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه على رأس وفد رسمي من الهيئة، للمملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال اليومين الماضيين، والتي شملت تفقد مجموعة من المستشفيات والمراكز، بجانب الاطلاع على البرامج والمشروعات التطويرية المختلفة.

كما تأتي زيارة الوفد في ضوء تأكيد هيئة الصحة بدبي على أهمية مد جسور التعاون والتنسيق، لمواكبة الاتجاهات الحديثة ومستجدات العالم في المجالات الصحية. وقال معالي القطامي إن هيئة الصحة بدبي تتبنى سياسة واضحة لبناء الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الصحية والمتخصصة، لتعميم الاستفادة، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات على المستوى الصحي بين الهيئة ووزارة الصحة في المملكة الشقيقة، له طبيعته المميزة القائمة على الجذور الممتدة والرؤى المستقبلية التي تجمع الإمارات والسعودية في نسيج واحد.

وأكد أن السعودية أحرزت تقدماً لافتاً وقطعت أشواطاً مهمة مكنتها من أن تكون لها تجربتها الصحية الخاصة، وفي الوقت نفسه حققت الإمارات إنجازات متلاحقة في المجال نفسه.

حرص

وكان معالي القطامي قد حرص على حمل مجموعة من كتاب (قصتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أهداها للدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، وقيادات المؤسسات الصحية، للتعرف إلى المزيد من سيرة سموه.

وخلال اللقاء الذي جمع بينه وبين توفيق الربيعة بحضور وفد الهيئة إلى جانب مسؤولين سعوديين، تعرف معالي القطامي إلى منهجية وسياسات التطوير الصحي في المملكة، كما اطلع على مجموعة من المبادرات والمشروعات الحيوية المتصلة بالتقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج التطوير، ومنها (برنامج أداء) الذي يستهدف دعم اتخاذ القرار وتوضيح الرؤى المستقبلية المعززة للتخطيط.

وشملت الزيارة كذلك، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة التخصصات الصحية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وشركة نوبكو الوطنية.

وواصل معالي القطامي زيارته الرسمية لليوم الثاني على التوالي، حيث تفقد مجموعة من المنشآت الصحية، من بينها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، حيث تعرف إلى المستوى المتقدم ونوعية الخدمات الطبية المتوفرة، واستمع إلى شرح مفصل عن تطور الأقسام التخصصية من الدكتور عبد العزيز إبراهيم الراجحي الرئيس التنفيذي للمستشفى.