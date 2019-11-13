ملتقى المسؤولية المجتمعية يوصي بدراسات عن احتياجات المجتمع المحلي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أوصى المشاركون في ملتقى المسؤولية المجتمعية الأول تحت شعار «شركاء في العطاء.. شركاء في النماء»، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أمس، بإعداد دراسات عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وإعداد قواعد بيانات للمتطوعين بمشاركة الجهات المعنية في الدولة، وتعزيز التزام مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في تنمية المجتمع وأفراده في مختلف المجالات، وإيجاد تشريع يلزم الشركات الكبيرة لدعم الخريجين ورواد الأعمال من الشباب.

وأكد الحضور أهمية المشاركة في مجالات المسؤولية المجتمعية ضمن شراكة قائمة بين المجتمع والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة التي زرعت ثقافة التطوع والفزعة في أبناء الدولة.

وأوضحت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المسؤولية المجتمعية واجب وطني يحافظ عليه أبناء دولة الإمارات في المشاركة الإيجابية بمختلف أنواع المسؤولية الاجتماعية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الاتحادية والمحلية، وهذا ما حرصت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على تأكيده من خلال تنوع محاور الملتقى، بهدف تعزيز الدور المجتمعي من مواطنين ومقيمين، للحفاظ على مكتسبات الدولة ضمن تكامل الأدوار لتكون شمولية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء تماشياً مع مبادئ عام التسامح، وخصوصاً من فئة الشباب بالتطوع ومفهومه الذي وصل لمرحلة نضج كبيرة، سيراً على المسار الصحيح لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

دعم المفاهيم

وأكد خلف سالم بن عنبر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المدير العام، أن الملتقى يعكس قيم التسامح، ومعاني العطاء في دولة الإمارات، ومبادئ المسؤولية، وتقديم نماذج ساهمت في الأعمال المجتمعية البناءة، تزامناً مع الأجواء التي تسود أنحاء البلاد بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 لقيام دولة الاتحاد التي تميزت بروح العطاء منذ نشأتها على أيدي الآباء المؤسسين.

مسؤولية اقتصادية

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أهمية دور مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في المساهمة بخدمة المجتمع كلاعب أساسي في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن الغرفة تخصص دعماً سنوياً لمشاريع المسؤولية المجتمعية منها رعاية مخيم البسمة لأطفال السكري السنوي، ودعم مبادرات المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة عبر مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وتخصيص الأراضي الصناعية لإقامة تلك المشاريع.

تكافل وعطاء

وأوضح العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، أهمية المفاهيم العصرية للمسؤولية المجتمعية، ودور منتسبي الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المجتمعية الإنسانية لتعزيز ودعم عمل الخير وترسيخ قيمة التكافل والعطاء بين أفراد المجتمع، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية، بالمشاركة في (20) فعالية ضمن منصة التطوع بواقع 18000 ساعة.