بحث تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم ريادة الأعمال بدبي

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، أحد مجالس دبي للمستقبل، اجتماعاً في منطقة 2071 بمشاركة أكثر من 150 جهة حكومية وخاصة لبحث آليات إشراك المجتمع في منظومة متكاملة تدعم رواد الأعمال والمبتكرين لتأسيس شركاتهم وإطلاق مشاريع جديدة تسهم برفد اقتصاد دبي بموارد جدية وتعزز مسيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

ضم الاجتماع أعضاء المجلس وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والمؤسسات التعليمية وقطاع المناطق الحرة ومؤسسات محافظ رأس المال، والجهات الاستثمارية المهتمة بالبيئة الابتكارية على الصعيدين الوطني والعالمي.

واستعرض عبد الله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، خلال الاجتماع مجموعة من مبادرات الحكومة لدعم بيئة الابتكار بما في ذلك «مختبر التشريعات»، الذي يهدف إلى توفير بيئة تشريعية آمنة لتطوير الأفكار المستقبلية وتطبيقها وتجريبها.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، بادر من خلال هذا الاجتماع لتوسيع قاعدة الشراكة لتشمل الجهات الحكومية والشركات الخاصة والخبراء والمراكز البحثية والمؤثرين في القطاعات الاقتصادية، لدراسة وتصميم آليات داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

وأشار بلهول إلى أن مساهمة الجهات المعنية بمنظومة الابتكار في دبي ستسهم في إيجاد حلول سريعة وعملية لمختلف التحديات في العديد من القطاعات الحيوية ودعم رواد الأعمال وإعداد المواهب الوطنية وتوفير فرص أوسع للشركات الناشئة.

وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز تعاون القطاعين الحكومي والخاص وتبني أفكار المبتكرين وتشجيع رواد الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تسهم بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

محاور

يركز مجلس دبي لمستقبل ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية أحد مجالس دبي للمستقبل، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تنفيذ سبعة محاور رئيسية لهذا القطاع الحيوي تتمثل في: دعم واستقطاب المواهب الشابة والمحافظة عليها، والمساهمة في دعم وتمويل الأفكار والمشاريع المبتكرة.