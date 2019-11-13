مستشفى الجامعة ينقذ أربعينياً من آلام مبرحة سببها شوكة سمكة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

آلام حادة وغثيان دفعت مواطناً أربعينياً إلى مراجعة مستشفى الجامعة بالشارقة للعلاج بعد أن تناول وجبة خارج المنزل، فتم عمل الفحوصات المخبرية اللازمة له، ومنح العلاجات الدوائية والتي بينت أن الألم الحاد الذي يشكو منه المريض لا يتواءم مع تلك الفحوصات، وأن تحسن الحالة المرضية كان بطيئاً وشدة الألم مستمرة، فتم الانتقال إلى مرحلة الاستقصاءات عبر التصوير الطبقي المحوري للبطن، فكانت النتيجة أن هناك جسماً غريباً عبارة عن عظمة (شوكة سمكة) داخلة من المعدة باتجاه الكبد،

وذلك بحسب الدكتور موسى المسالمة اختصاصي أمراض جهاز الهضم والكبد بمستشفى الجامعة بالشارقة، والذي أكد أنه بعد تشخيص المعدة بالمنظار تم استخراج الجسم الأجنبي، وبعدها مباشرة تحسنت حالة المريض، وتم تخريجه في اليوم الثاني من العملية التي استمرت 5 دقائق.

تدخل مبكر

وقال المسالمة: إنه لا بد من أخذ شكوى المريض بعين الاعتبار والنظر في سبب الشكوى، مبيناً أن الجسم الغريب إذا ما دخل الكبد بصورة كاملة يصعب استخراجه لأنه لا يمكن فتح الكبد، فالتدخل الجراحي المبكر حال دون حدوث مضاعفات، لافتاً إلى أن المستشفى يستقبل سنوياً ما بين 5- 10 حالات تتعرض لابتلاع أجسام غريبة خصوصاً عند الأطفال والتي تتمثل في ابتلاع النقود، والدبابيس بالنسبة للسيدات، كما أنه قبل عام راجع أحد المرضى المستشفى يشكو من ورم في الترقوة، وبعد الفحوصات تبين أن هناك جسماً أجنبياً عبارة عن (عود لتنظيف الأسنان) ابتلعه المريض، فتم استخراجه، كما أن المستشفى يمتلك أجهزة حديثة تمكنه من استخراج مثل تلك الأجسام، منها 3 مناظير للجهاز الهضمي العلوي و3 أخرى للقولون، إضافة إلى مناظير خاصة للأطفال.

عظمة سمكة

من جهته قال الدكتور عبدالمنعم عبيدين استشاري ورئيس قسم الأشعة بمستشفى الجامعة، إنه تم إجراء الفحص عند تعثر الوصول إلى تشخيص واضح من القصة السريرية للمريض وفحص المختبر، تم إجراء الصورة، فتفاجأنا بوجود جسم أجنبي طوله 2،5 سنتيمتر وعرض 2 ملليمتر يخرج من الجزء الأخير من المعدة ثاقباً جدارها ليصل إلى الكبد، كما أنه من خلال الصورة ثلاثية الأبعاد تبين أن الجسم عبارة عن عظمة سمكة رفيعة لينة طرية بلعها المريض خلال تناوله لوجبة سمك دون أن يشعر بها.