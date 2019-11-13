وثيقة المليون متسامح تصل لمليون مشارك

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دار زايد للثقافة الإسلامية تسجيل مليون متسامح في مبادرة وثيقة المليون متسامح الإلكترونية التي أطلقتها الدار في شهر أبريل الماضي ضمن مجموعة من مبادرات عام التسامح، التي تهدف إلى تعزيز قيمة التسامح كقيمة أخلاقية سامية في مجتمع دولة الإمارات وإثراء ثقافة التسامح لدى كل الموطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن زوار موقع المنصة الإلكترونية بلغ أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص، 68% من الذكور و32% من الإناث، وجاءت هذه المشاركات من عدد كبير من الجنسيات بلغ ما يقارب 200 جنسية ما يبرز مؤشراً مهماً للتلاحم المجتمعي من خلال المشاركة الكبيرة لمختلف الجنسيات في الوثيقة وهي سمة تشتهر بها الإمارات على الصعيد العالمي.

وشاركت في الوثيقة العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها والشركات وجهات القطاع الخاص والتي بلغت 116 مشاركة من المؤسسات التي أبدت تعاونها مع الدار واستضافتها للمبادرة وحث موظفيها على المشاركة في المنصة الإلكترونية للوثيقة.

وحظيت «وثيقة المليون متسامح» بدعم من القيادات والمسؤولين في الدولة بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام 69 شخصاً بالتوقيع على الوثيقة من الشخصيات القيادية في المجتمع كما قام 16 شخصاً من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعم الوثيقة والتوقيع عليها، كما شاركت منصة الوثيقة في 10 محافل محلية ودولية.

وكان لطلبة المدارس بصمة في المشاركة للوصول إلى مليون توقيع من خلال مشاركة 265 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة.