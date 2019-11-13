مسيرة للرياضيين في المهرجان الوطني للتسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك أكثر من 75 رياضياً من نجوم الرياضة الإماراتية، ونجوم دوري المحترفين لكرة القدم، من النجوم القدامى والحاليين في «مسيرة الرياضيين»، تحت شعار «على نهج زايد»، ضمن فعاليات الفترة الصباحية للمهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية المقام حالياً بحديقة «أم الإمارات» في أبوظبي.

وتم تنظيم المسيرة بالتعاون بين وزارة التسامح ومجلس أبوظبي الرياضية ومجلس دبي الرياضي، ولجنة دوري المحترفين الإماراتية، في إطار إسهام رياضيي الإمارات في تعزيز قيم التسامح والترويج للمهرجان، كما نشرت كل الجهات المشاركة شعارات المهرجان وألوانه خلال مباريات الفرق بالدوري الممتاز لكرة القدم في كل من دبي وأبوظبي وكل الإمارات، للترويج لقيم المهرجان، وتعريف جمهور الرياضة واللاعبين والقائمين على الأندية بقيم التسامح وأنشطة المهرجان.

وأشعلت الفرقة الكويتية للفنون الشعبية حماس الجمهور الموجود بحديقة أم الإمارات، وشملت عروض المسرح استعراضاً مدهشاً لفن التمثيل الصامت الذي بهر الجمهور، إضافة إلى الفن الصيني ورقصة التنين.

وعبّرت عفراء الصابري، المديرة العامة بمكتب وزير التسامح، عن سعادتها وفخرها بمشاركة رياضي الإمارات في المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية، ليس لقيمتهم ومكانتهم في المجتمع فقط، ولكن باعتبارهم قدوة للأجيال في الالتزام والأخلاق الرياضية.