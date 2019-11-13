تركيب 9 آلاف لوحة لمشروع العنونة الموحد الجديد بالعين

المصدر: العين - داوود محمد

انتهت إدارة التخطيط الحضري في بلدية مدينة العين من تركيب 228 لوحة شارع رئيسي، و7 آلاف لوحة منزل، و1820 لوحة اسم شارع داخلي بالمناطق والأحياء السكنية ضمن مشروع العنونة الموحد الجديد.

وبدأت البلدية التركيب الفعلي للوحات على أرض الواقع في يوليو الماضي، وشمل حتى الآن 7 مناطق في المدينة، ويستمر المشروع لمدة 24 شهراً لتركيب المسميات الجديدة للشوارع الداخلية والشوارع الرئيسية ولوحات ترقيم المنازل والمباني (العنوان).

وذلك بمواصفات ومعايير فنية جديدة. وقال المهندس سهيل عبود الدرملي، مدير إدارة التخطيط الحضري: إنه قد تم تركيب لوحات ترقيم مباني ولوحات شوارع داخلية في كلٍّ من مناطق السلامات والمطاوعة والطوية والمسعودي وغنيمة، وجارٍ العمل في مناطق فلج هزاع والبطين، أما في منطقة وسط المدينة تم تركيب لوحات ترقيم للمباني، على أن يتم تركيب لوحات أسماء الشوارع الداخلية قريباً.

وأضاف أنه تم تصنيع 327 لوحة لعدد 31 شارعاً رئيسياً، وتم تركيب 228 منها حتى الآن، بمواصفات ومعايير فنية جديدة.

وتم إزالة 1820 لوحة إلى جانب تركيب لوحات للأحياء السكنية واستبدال اللوحات القديمة بهذه المناطق.

من جهتها قالت المهندسة، ليلى صالح الراشدي، مدير مشروع العنونة والإرشاد المكاني لمنطقة العين: إنه جارٍ تصنيع لوحات أسماء الشوارع الداخلية ولوحات ترقيم المباني، وبالتصاميم الجديدة الموحدة للعنونة 2200 لوحة، وذلك للمناطق التي سيتم البدء بالعمل بها وهي منطقة الفوعة ومنطقة المرجانية، وستحتوي على عدد لوحات يصل إلى 2200 لوحة ترقيم مبنى، وعدد 564 لوحة اسم شارع داخلي تغطي عدد 282 شارعاً، وتستغرق هذه الأعمال قرابة الشهر بدءاً من نوفمبر المقبل، وتحتوي على أسماء جديدة مثل الطواشي والفاخر والسلسبيل والجود والهفوف والخزام حسب اختيار اللجنة.