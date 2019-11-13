قرقاش: الأكاديمية مؤسسة رائدة على مسار الدبلوماسية الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أمس في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، الاجتماع العاشر لمجلس أمناء الأكاديمية الذي بحث ملامح المرحلة التالية من مسيرة الأكاديمية، وسبل تمهيد الطريق أمام الجيل الجديد من الدبلوماسيين الإماراتيين.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية مؤسسة رائدة على مسار الدبلوماسية الإماراتية ورسم صورة دبلوماسيّتنا وهوّيتها من منطلق دورها المحوري في تزويد كوادرنا المواطنة بالمعرفة والمهارات اللازمة لتبوؤ المناصب الدبلوماسية، ومن خلالها وعبر برامجها الأكاديمية والتدريبية يواصل شبابنا دورهم المستقبلي المهم في بناء جسور التعاون والتواصل مع الدول الأخرى».

رؤية

وأوضح معاليه أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية «تلتزم بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات المرموقة على الساحة الدولية ولهذه الغاية يركز الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء على رسم رؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة».

وأضاف معاليه «إن العديد من المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيد الاتحادي والمحلي تمثّل إضافة نوعية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المهم أن تعكس الدبلوماسية الإماراتية النجاح الوطني للتجربة التنموية لدولة الإمارات، وخصوصاً في العمل الذي تقوم به الجهات المعنية في الدولة في جوانب مثل التسامح والتكنولوجيا».

رعاية الجيل الجديد

وذكر معاليه أن الاجتماع ركّز على أهمية «دعم استراتيجية الأكاديمية في مهامها في رعاية الجيل الجديد من الدبلوماسيين الإماراتيين وتزويدهم بأفضل الممارسات والخبرات المتاحة ضمن الأوساط الأكاديمية والبحثية لمساعدتهم على استشراف التحديات العالمية وتحديد السبل الأفضل للتعامل معها ومعالجتها، ومواجهة هذه التحديات بأحدث الحلول الاستراتيجية.

حضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وعمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومحمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ومحمد أحمد الحربي، القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في برلين.

إنجازات

وقال برناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في كلمته، «أتقدم بخالص التقدير والامتنان لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على دعمه وتوجيهه المتواصلين، وعلى تكليفنا بمهمة إعداد الجيل القادم من الدبلوماسيين الإماراتيين».

وأضاف ليون: «نحن فخورون بإنجازاتنا خلال العام 2019، ونتشرف بمهمتنا المتمثلة في تأهيل دبلوماسيي المستقبل في دولة الإمارات للمساهمة في تحقيق رؤية البلاد، والمساعدة في تنفيذ سياساتها الخارجية بنجاح وفعالية، والتي تصب في مسار تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في جميع أنحاء العالم».

واستعرض أعضاء مجلس الأمناء التقرير السنوي للأكاديمية وإنجازات هذا العام، واسترجع توصيات الاجتماع التاسع لمجلس الأمناء للاطلاع على الخطوات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد.

كما اشتمل جدول أعمال الاجتماع العاشر لمجلس أمناء الأكاديمية على مراجعة شاملة لمنتسبي برنامج دبلوم الدراسات العليا الحالي، وبرنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، فضلاً عن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأكاديمية للأعوام المقبلة، واستعداداتها لإطلاق برنامج ماجستير في العمل الإنساني والتنمية.