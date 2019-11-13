تركيب 1100 لوحة ضمن «مكاني» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أنجزت بلدية الفجيرة تركيب 1100 لوحة ضمن نظام العنونة الجغرافية الشاملة «مكاني» على جميع مساكن مدينة محمد بن زايد، في إطار الجهود المبذولة لتحويل الفجيرة إلى مدينة ذكية في كل الخدمات التي تقدمها للسكان.

وقال محمد سيف الأفخم، المدير العام لبلدية الفجيرة: «تسعى البلدية إلى مواكبة التطورات والتقدم التكنولوجي وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال نظم معلومات الجغرافية، وتسخير جميع الطاقات و الكوادر لإسعاد الناس من خلال سهولة الوصول إلى المساكن بدقة وأريحية».

ويتميز نظام «مكاني» بتحديد مدخل المباني والمنشآت بجميع أنواعها في إمارة الفجيرة بدقة تصل إلى متر مربع بطريقة ذكية، ويتألف رقم «مكاني» من 10 أرقام لتحديد المواقع، مستمدة من نظام إحداثي عالمي يتم تعيينها، بعد الحصول على الإحداثيات من نظام تحديد المواقع GPS بدلاً من تحديد اسم المنطقة أو الشارع أو المبنى.

ويتيح النظام ميزة الملاحة الصوتية في الهواتف الذكية لإرشاد المستخدم، بما يجعل التجول في الفجيرة أمراً سهلاً.