شرطة أبوظبي تتعاون مع مراكز إيواء لمكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشأن التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين في بلاغات وقضايا الاتجار بالبشر، والمشاركة في الوصول لمجتمع خالٍ من كافة جرائم الاتجار بالبشر.

وبموجب المذكرة يتم التعاون من خلال إجراء الفحوصات الطبية للضحايا، وتنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على ضحايا الاتجار بالبشر لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إيواء ورعاية وتأهيل الضحايا محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقع المذكرة من شرطة أبوظبي العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، ومن إيواء سارة إبراهيم شهيل مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر.

حضر مراسم التوقيع العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والرائد حمد حياض الكتبي رئيس قسم الاتجار بالبشر.