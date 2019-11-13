«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تصنيف المنشآت الفندقية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، أصدر المجلس القرار رقم (38) لسنة 2019 بشأن تصنيف المنشآت الفندقية في الشارقة، وبحسب القرار تصنَّف المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير المحددة في الأدلة المرافقة للقرار، وهي دليل معايير تصنيف الفنادق ودليل معايير تصنيف الشقق الفندقية.

وتضمّن القرار مجموعة من المواد والبنود التي تنظم تصنيف المنشآت الفندقية والآليات المتبعة في تصنيفها، إضافة إلى الجزاءات المترتبة على مخالفة بنود القرار.

واطلع المجلس على العرض المقدَّم من مجلس الشارقة للتعليم عن مشروع «العلم نور» الذي انطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عام 2016.

وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن المشروع يهدف إلى معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين من الفئة العمرية 20 فما فوق، الناتجة عن تعداد سكان الشارقة 2015، مبيناً نسب الإقبال على المشروع التعليمي، مما تطلب زيادة المراكز التي بلغ عددها 7 مراكز في مدن ومناطق الإمارة.

وأشار الكعبي إلى مجموعة من نتائج ومخرجات المشروع الذي وصلت فيه القدرة على الكتابة لدى الدارسات إلى نسبة 89‎‎%، والقراءة إلى نسبة 78‎‎%، إضافة إلى التوعية والتثقيف في مجموعة من المجالات الصحية والاجتماعية وأساسيات الرياضيات، واختتم رئيس مجلس الشارقة للتعليم العرض بجملة من التوصيات التي اعتمدها المجلس.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة التي تتبناها الإمارة.‫