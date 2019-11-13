فحوص مجانية ضمن «مستشفى الخير» في جزيرة العلم

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم جزيرة العلم، بالتعاون مع منظمة الأسرة العربية والشركة الإماراتية «إيكو أفكت» للفعاليات، مبادرة مستشفى الخير في دورتها الثانية، تحت عنوان «معاً من أجلك»، غداً، حتى 16 نوفمبر الجاري من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، بهدف تعزيز روح التطوع وثقافة العمل الإنساني بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، وتقديم الفحوص والعلاجات الطبية والوقائية بمشاركة مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية لجميع زوار الجزيرة.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع عام التسامح 2019، إذ توفر الاستشارات والعلاجات الطبية والتوعوية المجانية لجميع الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات، وتتبنى عدداً من الحالات الإنسانية المدروسة وتقديمها للجهات الداعمة.