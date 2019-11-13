شرطتا أبوظبي وعجمان تبحثان تبادل الخبرات

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من شرطة أبوظبي لإجراء مقارنة معيارية للاطلاع على أفضل الممارسات الشرطية المتعلقة بآليات عمل اللجان وفرق العمل، تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية واستراتيجية وزارة الداخلية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير الأداء الأمني والخدمي.

واستقبل المقدم أحمد راشد السويدي رئيس قسم الوثائق والمراسلات بشرطة عجمان الوفد برئاسة المقدم خميس سلطان المهيري مدير إدارة اللجان بشرطة أبوظبي، والرائد أحمد عبيد العبيدلي رئيس قسم تقييم اللجان، بحضور النقيب حميد أحمد الشامسي مدير فرع اللجان وفرق العمل، والنقيب خالد علي الجلاف رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بشرطة عجمان، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين القيادات لتعزيز جودة العمل ورضا الجمهور عن الخدمات التي تقدمها الشرطة.