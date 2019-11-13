تكريم متميزي «أمن منشآت» دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، حفل تكريم نظمته الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، للموظفين المتميزين في أدائهم العمل، كل في إدارته التابع لها، وذلك بحضور مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والضباط والأفراد.

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التكريم، إن تقدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ للموظفين المتميزين، يأتي تنفيذاً لتوجه شرطة دبي الاستراتيجي «إسعاد المجتمع»، والحرص على تكريم عمل الموظفين المخلصين نظير جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وقيامهم بكل المهام والواجبات الموكلة إليهم لتطوير العمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرصهم في شرطة دبي على تعزيز ثقافة التميز بين الموظفين.