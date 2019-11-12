خالد بن محمد بن زايد يتفقد "ممشى القرم" ويوجه بإنجازه في يناير 2020

المصدر: وام

تفقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشروع "ممشى القرم" الجديد في جزيرة الجبيل بأبوظبي، الذي يهدف إلى تعزيز مقومات السياحة البيئية ويعد الأول من نوعه في الإمارة، وتنفذه "مُدن العقارية"، شركة التطوير العقاري التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة.

وقام سموه خلال الزيارة بجولة اطلع خلالها على المشروع، الذي يمثّل وجهة بيئية سياحية رائدة ومستدامة.

ورافق سموه خلال الجولة جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ورئيس دائرة النقل بالإنابة، وعبدالله الساهي، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، حيث اطلع سموه على تصميم المشروع الذي يعكس طابعاً بيئياً مستداماً يبرز أهمية أشجار القرم، ليتيح لزواره فرصة استكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والبيئة الساحلية التي يمتاز بها " ممشى القرم".

كما تعرف سموه خلال الجولة على الأنشطة والمرافق المتنوعة التي يتضمنها المشروع، متمثلة بمركز قوارب التجديف، والمساحات التثقيفية والتعليمية المخصصة للأطفال، والممشى، ومركز الزوار الذي يتضمن مساحة تعليمية لتعريف الزوار بأشجار القرم والمحميات الطبيعية وأهميتها البيئية وضرورة الحفاظ عليها، بالإضافة إلى شرفات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية لأشجار القرم والمنطقة المحيطة بها، والتي تتيح لزوار "ممشى القرم" فرصة التواصل مع الطبيعة بطريقة تفاعلية وآمنة.

ووجه سموه بإنجاز أعمال المشروع في يناير من العام المقبل 2020، نظراً لأهميته في إطار المشاريع الهادفة إلى بناء محميات طبيعية والحفاظ على البيئة، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية لبناء مجتمعات حيوية ومستدامة.

وقال عبدالله الساهي، الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية: "يعتبر مشروع (ممشى القرم) الأول من نوعه ضمن حزمة مشاريع الوجهات السياحية التي تنفذها مُدن العقارية، والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز المكانة السياحية لإمارة أبوظبي، خاصة في مجال السياحة البيئية". مشيرا إلى أن المشروع يغطي مساحة أكثر من مليون متر مربع تزخر بأشجار القرم والبيئات الطبيعية المرتبطة بها، والتي سيتم استخدامها لأهداف سياحية وإبداعية وتعليمية للزوار المحليين والعالميين على حد سواء.

وأضاف الساهي: "يشرفنا زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ليطلع على المشروع الذي يعكس التزامنا بأعلى المعايير في مجال الحفاظ على البيئة والاستدامة، ويأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تنمية وتطوير المشاريع وتوفير كافة مقومات الحياة العصرية في أبوظبي التي تتيح لسكانها وزوارها تجربة استثنائية تراعي أعلى معايير الاستدامة".

وقامت مُدن العقارية بتصميم "ممشى القرم" بهدف تسليط الضوء على الإرث الطبيعي الذي تتمتع به إمارة أبوظبي أمام السياح من المنطقة والعالم.

ويمتاز "ممشى القرم" بموقعه القريب من العديد من الوجهات السياحية في أبوظبي، ومنتزه ياس للألعاب المائية، وعالم فيراري أبوظبي، والمنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.