برعاية الشيخة فاطمة .. أكبر ماراثون للمشي في الإمارات ينطلق الجمعة

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " .. ينظم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري التابع لشبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية يوم الجمعة المقبل الدورة الثالثة عشرة لأكبر ماراثون للمشي في دولة الإمارات " امش 2019 ".

وتهدف الفعالية - التي ستقام في حلبة مرسى ياس بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص - إلى إيصال رسالة توعية عامة حول أهمية الأنشطة الرياضية وخيارات نمط الحياة الصحي في إدارة مرض السكري والوقاية منه ومن غيره من الأمراض المرتبطة بقلة النشاط البدني.

ويحظى الحدث بدعم كبير من دائرة الصحة بأبوظبي " DOH " ودائرة تنمية المجتمع إضافة إلى مرافق الرعاية الصحية الرائدة التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية مثل مستشفى "هيلث بوينت" ومستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي".

ويتم تنظيم هذا الحدث سنويا في يوم الجمعة الذي يسبق اليوم العالمي للسكري، كجزء من حملة التوعية الصحية العامة " السكري - معرفة - مبادرة " التي ينظمها مركز إمبريال لندن كوليدج للسكري.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المعدلات المرتفعة للإصابة بداء السكري في دولة الإمارات، حيث تشير البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري إلى أن أكثر من 15? من سكان الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 20-79 يعانون من مرض السكري.

وأوضح لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري أن ماراثون "امش 2019" يرفع هذا العام شعار "المشي مجرد بداية"، حيث تهدف الفعالية باعتبارها حدثا مجتمعيا جماعيا وشاملا إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة وأنماط الحياة الصحية في الوقاية من مرض السكري وإدارته، إلى

جانب التأكيد على أهمية النهج الموحد في رحلة الوقاية من مرض السكري وعلاجه.

وقال باتريك : " تشمل الآثار السلبية لمرض السكري الجميع، بداية من الأفراد والعائلات وصولا إلى المجتمعات والدول، لهذا فقد حرصنا على توحيد الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة الآخرين لحث المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار في دولة الإمارات على المشي وتحمل المسؤولية تجاه صحتهم وحياتهم " .

وأشار إلى أن تمارين المشي تعتبر في حد ذاتها من الأنشطة الرياضية الشاملة والمحببة من جانب عدد كبير من الأشخاص، ومن شأن هذه الأنشطة غير المجهدة وغير المكلفة والتي تتناسب مع معظم مستويات اللياقة البدنية، أن تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وكذلك التحكم بنسبة السكر في الدم ومنع المضاعفات التي قد تنتج عن النوعين الأول والثاني من داء السكري".

وإلى جانب المشي لمسافة 5 كيلومترات حول حلبة مرسى ياس، سيكون المشاركون في الماراثون على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية في فترة ما بعد الظهر والتي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات جميع المشاركين من مختلف الأعمار.

وتشمل هذه الأنشطة "حفلات دي جيه" مميزة وجلسات للياقة البدنية يديرها مدربون متخصصون في اللياقة البدنية إلى جانب أنشطة رياضية ترفيهية تشمل تسلق الجدران وممارسة رياضة الترامبولين وأنشطة أخرى عبر تجهيزات رياضية معبأة بالهواء إضافة إلى عروض طبخ لتعليم المشاركين كيفية إعداد الأغذية الصحية فضلاً عن فنون وحرف يدوية للأطفال.

من جانبه قال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير مركز أبوظبي للصحة العامة: " يسعدنا توحيد جهودنا مرة أخرى مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لتنظيم دورة جديدة واستثنائية من ماراثون "امش"، الحدث الذي دأبنا على دعمه والمشاركة فيه على مدار السنوات الماضية لما لها من دور محوري في تعزيز وعي أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة بما يتماشى مع التزامنا وجهودنا المبذولة لتحقيق رؤيتنا " أبوظبي مجتمع معافى".

وأضاف " نحن فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري لتشجيع جميع القاطنين في إمارة أبوظبي على تبني أنماط حياة صحية بشكل مستدام، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات الملهمة تساهم في تمكيننا من القيام بدور محوري لنشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع وضمان مستقبل أفضل لسكان أبوظبي ودولة الإمارات من خلال تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة".

وأكد سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع أن ماراثون "امش 2019" "يساهم في تجسيد العديد من قيم الانسجام والاندماج بين أفراد المجتمع، إذ تعد هذه الأحداث والفعاليات فرصة للالتقاء بين مختلف شرائح المجتمع.

ولفت إلى أن دائرة تنمية المجتمع تسعى مع شركائها إلى تحسين مفهوم الصحة واللياقة ونشر ثقافة نمط الحياة الصحي بين جميع السكان، مؤكدا أن "امش" بنسختها الـ 13 رسخت مكانتها كأحد المبادرات الرياضية التوعوية التي تحظى بمشاركة مجتمعية واسعة.