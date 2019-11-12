أبوظبي تستضيف الدورة الأولى من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" 10 ديسمبر

المصدر: وام

ينظم مركز الشباب العربي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس مركز الشباب العربي، فعاليات الدورة الأولى من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و 11 ديسمبر المقبل، لبحث آليات تمكين الشباب العربي، وتوسيع آفاق العمل العربي الشبابي المشترك، وتعزيز الدور الرئيس للشباب في تحقيق التنمية وصناعة مستقبل المنطقة العربية، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية ودعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية العربية.

ويعقد الاجتماع العربي للقيادات الشابة بحضور وزراء الشباب العرب، ونخبة من القادة وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية؛ ليشكل مظلة جامعة للقاءات وحوارات حصرية، وجلسات تشاورية غير تقليدية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك، وتقريب وجهات النظر، إلى جانب توحيد الرؤى والتطلعات لخدمة قضايا الشباب العربي الراهنة؛ والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة، كما سيشهد الاجتماع إطلاق مجموعة من الدراسات والمبادرات المتخصصة بدعم وتمكين الشباب.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع: "يسعدنا أن نعلن عن هذا التجمع الأول من نوعه على مستوى المنطقة بالتزامن مع نهاية العام الجاري وقرب العام الجديد ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف مجالات تمكين الشباب، وتطوير قدراته، وبلورة إمكاناته ليكون المورد الرئيسي والمحرك الأساسي لصناعة مستقبل أساسه المعرفة والتنمية والتميّز للمجتمعات والاقتصادات العربية. واستضافة حدث بهذا المستوى يعد نقلة نوعية في مبادرات مركز الشباب العربي الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الشباب العربي من صناعة نموذج عالمي في بناء الإنسان والأوطان وتحقيق التنمية الشاملة".

وأضافت معاليها: "نتطلع إلى استقبال الوفود من العالم العربي ومن ضمنهم قادة قطاع العمل الشبابي في العالم العربي، وقادة الفكر من مختلف المجالات. كما سيشهد الاجتماع لقاءات خاصة بوزراء الشباب العرب، وسيتم عرض الاستراتيجيات الوطنية للشباب في مختلف الدول العربية المشاركة."

واعتبرت أن الاجتماع سيشكل منصة مثالية تجمع نخبة من القيادات الحكومية العربية الشابة من شتّى القطاعات ضمن جلسات عمل متنوّعة وتفاعلية من أجل صياغة رؤى موحدة لتعزيز العمل الحكومي العربي المشترك وتقديم حلول عملية لخدمة قضايا الشباب العربي في مجال بناء الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية العربية والقيم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتطوير الإعلام الشبابي الجديد الداعم لقضايا التنمية، ودعم المرافق الشبابية، وتهيئة البيئة الحاضنة للبحث والتطوير، وإشراك الشباب في الميادين كافة لتعزيز التمثيل والحضور العربي على المستويات الدولية، وغيرها من الملفات التي ستسهم في تمكين القيادات الشابة".

وأضافت معاليها : "يعقد هذا الاجتماع بروح شبابية خالصة، حيث سيقدم نماذج لمشاريع ومبادرات واستراتيجيات عربية نجحت في خدمة الشباب في مجالات متعددة، ولذلك سيفتح مركز الشباب العربي المجال للشركاء كافة للمساهمة في تطبيق تلك المشاريع في دول عربية أخرى، كما سيساهم في رسم خارطة طريق بأولويات العمل الحكومي العربي المشترك في مجال خدمة الشباب باعتبارهم يشكلون القوة الأكبر للنهوض بمجتمعاتهم والاستعداد للمستقبل".

من جهته قال سعيد النظري الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع: "سيعمل المشاركون في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومن خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات والجلسات والورش، على أجندة عمل مشتركة تسهم في دعم صناع القرار الشبابي في الوطن العربي لتمكين الشباب. وإلى جانب الكلمات الرئيسية للقادة الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبار الضيوف، ستناقش 7 جلسات عمل تعقد على مدار يومين أبرز الملفات المرتبطة بالشباب العربي، وستعرض الاستراتيجيات العربية للشباب في مختلف الدول العربية. كما سيشهد الاجتماع عقد سلسلة من ورش العمل التخصصية وإطلاق تقارير ودراسات حول واقع الشباب العربي والتي ستتضمن إجابات على تساؤلات تهم الشباب وصناع القرار وقادة المؤسسات الشبابية بالإضافة إلى تخصيص منصة لإبرام الشراكات والتحالفات بين الوفود والمؤسسات المشاركة".

وقال :"بادر مركز الشباب العربي لعقد هذا التجمع الأول من نوعه ليكون ملتقى للقيادات العربية الشابة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من مختلف القطاعات، وتم تصميم جلسات العمل بطريقة تركز على العمل المشترك، انطلاقاً من حرص المركز على دعم المبادرات ومتابعة التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع، خصوصا تلك التي تتفق مع مساعي تمكين الشباب العربي في بلدانهم والمساهمة في بناء الإنسان وتنمية الأوطان، وقد بذل مركز الشباب العربي على مدار الأشهر الماضية جهودا كبيرة للتواصل مع الشركاء والمؤسسات الإقليمية والدولية لاستضافة مجموعة بارزة من الكفاءات الشابة ممن سيلتقون مع نظرائهم في الوطن العربي ونخبة من صناع القرار لبحث أفضل التصورات الهادفة إلى تمكين الشباب من تحقيق أمالهم وطموحاتهم، وتوظيف قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل للمنطقة".

وأضاف النظري: "ستتضمن الفعاليات إطلاق نتائج استبيان شبابي بمشاركة آلاف الشباب من جميع أنحاء الوطن العربي، كما سيقدم الاجتماع بيانات ومعلومات حول أبرز التساؤلات المرتبطة بواقع الشباب العربي من خلال دراسة بحثية أخرى، وسيطرح مركز الشباب العربي بالتعاون مع جهة بحثية متخصصة دراسة تلخص أهم المعلومات والحقائق والبيانات حول مواطن القوة التي تميز الشباب العربي في مختلف المجالات، سواء كان ذلك على مستوى الشخصية أو التعليم أو القدرات أو البيئة المحيطة. وسيستعرض الاجتماع معلومات حول واقع الشباب العربي من ناحية التخصصات والوظائف والمهارات؛ كما ستقدم مؤسسات أخرى مجموعة من الأوراق البحثية حول الشباب العربي".

من ناحيته قال صادق جرار، نائب المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، منسق الاجتماع:"حرصت اللجنة المنظمة على إبرام شراكات مع العديد من المؤسسات العربية والدولية والتي لم تتأخر عن تسخير قدراتها لخدمة أهداف وتطلعات هذا التجمع الهام، وستعمل جنبا إلى جنب مع فريق مركز الشباب العربي ضمن شراكة استراتيجية لتقديم مجموعة من المبادرات التي تمكّن الشباب العربي؛ كما تم الاتفاق مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية من مختلف أرجاء الوطن العربي لإيفاد ممثلين عنها ليس لتغطية نقاشات الاجتماع فحسب بل أيضا للمساهمة في توفير محتوى هادف يخدم المسارات الرئيسية التي يطرحها الاجتماع لمصلحة الشباب العربي".

وتتضمن أجندة الاجتماع مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الخاصة، إلى جانب الإعلان عن دليل خاص بالعمل الشبابي العربي المشترك، وإطلاق برامج زمالة وتدريب متخصصة، وتنظيم معرض للمشاريع العربية الناجحة في تمكين الشباب، وتقديم خارطة بأبرز المرافق المخصصة لخدمة الشباب العربي على مستوى الوطن العربي.

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