الرئيس الفرنسي يمنح مسؤولين إماراتيين وسامي "جوقة الشرف الوطني"و"الاستحقاق"

المصدر: وام

منح إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، كلا من الفريق الركن جمعه أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن عبيد راشد جمعه الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط، ووسام الاستحقاق برتبة ضابط، على التوالي.

وجاء منح الفريق الركن جمعه أحمد البواردي الفلاسي، "وسام جوقة الشرف الوطني برتبة ضابط " تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات البرية الإماراتية، فيما جاء منح اللواء الركن عبيد راشد جمعه الحصان الشامسي "وسام الاستحقاق برتبة ضابط " تقديرا لجهوده في تحقيق التعاون الفرنسي الإماراتي خلال فترة توليه منصب قائد القوات الخاصة الإماراتية.

جرى تسليم الوسامين خلال حفل أقامته سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي أمس بحضور مجموعة من أعضاء السلك الدبلوماسي والعسكري بالدولة.

