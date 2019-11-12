شرطة رأس الخيمة تتلقى 2059 بلاغا خلال فترة هطول الأمطار

المصدر: رأس الخيمة -أحمد أبو الفتوح

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتعاون أفراد الجمهور مع الشرطة خلال فترة هطول الأمطار في اليومين الماضيين، حيث شهدت الإمارة هطول أمطار غزيرة الأمر الذي دعا القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى رفع مستوى الجاهزية والإعلان عن الاستعداد التام لمواجهة أي طارئ محتمل، كما قامت بتوزيع 74 دورية مرورية وتكثيف الدوريات وسيارات الإسعاف والإنقاذ وفرق الطوارئ لحصر الأضرار وتقديم العون والدعم اللازم لضمان سلامة أرواح الجمهور وتحقيق أعلى معدل لسرعة الاستجابة، مناشدة الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار مؤكدةً أهمية متابعة النشرة الجوية وتلقي معلومات الحالة الجوية والطقس من المصادر الرسمية.



ومن جانبه، أوضح العميد سالم سلطان الدرمكي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن عمليات شرطة رأس الخيمة قد تلقت مجموع 2059 بلاغ وارد أثناء فترة هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق الإمارة، منها بلاغات تتعلق بمركبات عالقة ومتعطلة نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرقات، مشيراً إلى أن غرفة العمليات على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأنها تستقبل كافة البلاغات والمكالمات على مدار اليوم، شاكراً الجمهور على تعاونهم والتزامهم بالتعليمات و قوانين السير والمرور.





وأضاف العميد سالم الدرمكي، أن جميع الفرق المعنية بإشراف ضباط أكفاء يحرصون على التواجد الميداني لمباشرة العمل بأنفسهم وتوفير كل سبل الراحة والأمان للجميع من خلال متابعة الأحوال أولاً بأول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وتحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أمناً وأماناً وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة، مؤكداً بأن فترة هطول الأمطار خلال اليومين الماضيين لم تشهد ولله الحمد اي خسائر بشرية أو إصابات ولا توجد أي حوادث بليغة، كما أن شرطة رأس الخيمة لديها خط ساخن مع الجهات المعنية بحالة الطقس وتقوم بإصدار نشرات توعوية لحظية على مدار الساعة في كافة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي تشرح من خلالها تقلبات الطقس وأوضاع الحالة الجوية والطرق.