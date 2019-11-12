تطوير ميادين الرماية في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس، اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

ووافق المجلس على تطوير ميادين الرماية المفتوحة والمغلقة بالأكاديمية، والتي تستضيف سنوياً عشرات البرامج التدريبية لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، بالإضافة لعدد من بطولات الرماية المحلية والاتحادية.

وصادق المجلس خلال الاجتماع، الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية على محضر الاجتماع السابق، ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع الأكاديمية والعلمية والإدارية واتخذ حيالها عدداً من القرارات الهامة التي تسهم في تطوير عمل الأكاديمية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير تفصيلي حول مؤشرات ونتائج منتسبي الدفعة 23 من الطلبة الضباط، والتي التحقت بصفوف الدراسة بالأكاديمية في شهر أغسطس الماضي، ومستوى أدائها من الناحية التعليمية والتدريبية.

واعتمد المجلس موعد حفل تخريج منتسبي برنامج الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، العميد عبدالله مبارك بن عامر، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.