ضاحي خلفان يوجّه بإيجاد حاضنات ابتكار في «الداخلية»

المصدر: دبي - البيان

وجّه معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بضرورة إيجاد حاضنات ابتكار على مستوى الوزارة، تجمع الأفكار الابداعية والابتكارات التي يقدمها المنتسبون في مختلف المجالات، وكل حسب اختصاصه، كما اطلع معاليه، بمكتبه صباح أمس، على منظومة الابتكار في وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه المقدم محمد إسماعيل الهرمودي، مدير مركز الابتكار بوزارة الداخلية، وشمل الهيكل التنظيمي والأقسام المختلفة للمركز، وآلية عمل نظام الاقتراحات وكيفية تحويلها إلى أفكار إبداعية يستفاد منها في مجال العمل، وأساليب نشر الملكية الفكرية، والآليات المتبعة في تسجيل واستخراج الملكيات الخاصة بها، وطرق رعاية المبتكرين.

واطلع معاليه على عدد من مشاريع الابتكارات التي تم إنجازها، والعمل بها، والمشاريع الجديدة التي قيد الإنجاز.

حضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد مهندس وليد المناعي، المدير العام لإدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ونائبه العقيد مروان ناصر، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، والمقدم مبارك بوسمرة، مدير مركز تحليل المعلومات الأمنية.