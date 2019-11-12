«العدل» تنظم أطول ورشة تفاعلية تحاكي دورة حياة الموظف

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل جانباً من فعاليات ورشة العمل التفاعلية التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، والتي تعد أطول ورشة عمل على مستوى الدولة، حيث تواصلت فعالياتها على مدار 10 أيام، وشملت مبنى ديوان عام الوزارة في أبوظبي ودبي، ومبني المحكمة الاتحادية العليا، ومكتب النائب العام، ودور القضاء بالشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، وشارك 625 من المنتسبين لوزارة العدل في الورشة التعريفية المنهجية التفاعلية، بإطار عمل يحاكي دورة حياة الموظف وذلك بمنحه الفرصة للتعبير عن رأيه بشفافية ومصداقية، واستهدفت تحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة، وتحسين جودة حياة الموظفين، واتسمت بالشفافية التامة.

كما شارك فيها المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، ومن المقرر أن تعقد ورش عمل أخرى بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة لتحليل نتيجة المشاركات بحيث تعكس النتائج في الخطة الاستراتيجية للسعادة وجودة الحياة بالوزارة.

اهتمام

وكان معالي وزير العدل قد أكد في كلمته للموظفين خلال فعاليات الورشة التي أقيمت في أبوظبي أن هناك اهتماماً بالغاً للارتقاء بسعادة الموظفين وجودة حياتهم في بيئة العمل، انطلاقاً من الإيمان بأنهم أهم قيمة لدينا في وزارة العدل، ومن هنا فنحن نتطلع إلى العمل معاً لترسيخ ثقافة عمل تحفز روح التعاون، وتقوم على التقدير والامتنان والاحترام واليقظة الذهنية والتعلم والإبداع والالتزام، وهي قيمنا الأساسية التي تدفعنا قدماً نحو تطوير بيئة عمل أكثر تقدماً وأفضل أداء، وبالعمل معاً يمكننا أن نترك أثراً إيجابياً على أنفسنا وعلى الآخرين من حولنا.

مبادرات

من جهته أشاد سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل بفريق السعادة والإيجابية بوزارة العدل، وبما يقوم به من مبادرات لبث مفاهيم وقيم التناغم الوظيفي بين كافة الموظفين بالوزارة، بما يعزز من هذا المفهوم ونشر روح السعادة بين جموع الموظفين،وخاصة ورشة السعادة التي تقام بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بمكتب رئاسة الوزراء، حيث تتبنى وزارة العدل نظماً ومنهجية تبني عليها اهتمامها بمواردها البشرية من تشجيع الموظفين على الابتكار والإبداع وتتبنى الاقتراحات التي تشجع على تطوير العمل، بجانب التدريب المستمر للموظفين على الاجراءات ونظم العمل، وهذا التوجه لدى الوزارة يخدم الموظف وكذلك المتعامل.

9 محاور

من جانبه أشار خالد الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بوزارة العدل إلى أن ورشة العمل المعنية ببيئة العمل قد جاءت ضمن 9 محاور تعكس جميعها متطلبات وطموح الموظفين، وتشمل جميع القطاعات والأفراد من أعضاء السلطة القضائية والإداريين والموظفين وأعوان القضاة، وانتقلت وفق جدول زمني إلى قطاعات الوزارة ودور القضاء في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، موجهاً الشكر إلى البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وإلى الفريق المختص بالوزارة على إعداد تلك الورشة المتميزة، التي شارك فيها الموظفون أنفسهم في تغيير بيئة العمل وتعزيز السعادة.