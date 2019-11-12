شرطة دبي تصقل مهارات متدربيها في إدارة الحملات التوعوية

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي دورة «تنظيم وإدارة الحملات» التي نظمها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بمشاركة 18 محاضراً ومدرباً بمجال التوعية المرورية، على مدى ثلاثة أيام، بهدف رفع وصقل مهارات المتدربين في مجال فن الإلقاء، وإيصال المعلومة بالشكل المطلوب أثناء تنظيم وتنفيذ الحملات التوعوية بمختلف أنواعها، كالتوعية المرورية والجنائية والأمنية.

وقال المقدم صلاح عبد الله الحمادي، المنسق العام لبرنامج نظام النقاط البيضاء في الإدارة العامة للمرور، ومحاضر الدورة، إن عملية إتقان التواصل والإلقاء وإدارة الحملة التوعوية للمحاضرين والقائمين على الحملات التوعوية من الأمور المهمة في إنجاح الفعالية بالشكل المطلوب، وإن هذا لا يتأتى إلا بالتدريب المستمر، وتنمية المهارات التدريبية.