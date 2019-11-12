محمد الشرقي يستقبل جاسم البلوشي بمناسبة حصوله على الماجستير

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتب سموه بالديوان الأميري، جاسم هيكل عبد الرحمن البلوشي، عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الحاصل على درجة الماجستير في البحث الجنائي من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، عن رسالته بعنوان: «دور المواطنة في مكافحة الجريمة في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة في دولة الإمارات».

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح من جاسم البلوشي عن محتوى وأهداف رسالة الماجستير، متمنياً له المزيد من النجاح والتفوق العلمي.

ووجّه جاسم البلوشي الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على دعمه وتشجيعه الدائم للعلم والمتفوقين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.