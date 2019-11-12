رئيس جزر القمر يثمن دعم الإمارات لمسيرة التنمية في بلاده

المصدر: موروني - وام

استقبل عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة ، سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية جزر القمر المتحدة.

وثمن خلال اللقاء الدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات إلى بلاده لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، عبر إطلاق العديد من المشاريع التنموية الهامة التي تخدم المجتمع المحلي في قطاعات الإسكان والطاقة الكهربائية والمياه والرعاية الصحية والتعليم برعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وحمل الرئيس غزالي السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متمنياً المزيد من التقدم للعلاقات التي تربط بين البلدين لما فيه خدمة المصالح المشتركة للشعبين.

ومن جانبه نقل السفير المقبالي إلى الرئيس غزالي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم للشعب القمري كل التقدم والازدهار، وعبر عن شكره وتقديره للرئيس غزالي ولحكومة جزر القمر على ما حظي به من تعاون ودعم حتى اليوم في أداء مهامه.