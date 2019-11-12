«الأرصاد»: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي.. وقمة «جيس» الأبرد في الدولة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد المركز الوطني للأرصاد أن حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها الدولة منذ يوم السبت الماضي بدأت أمس بالانحسار التدريجي، حيث تقدمت السحب والسحب الركامية مساء أمس في اتجاه البحر وبعض السواحل الغربية واستمر تطورها على المناطق الشرقية والشمالية مصحوبة بسقوط بعض الأمطار.

واستمر الطقس أمس غائماً جزئياً على بعض المناطق، وظهرت السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية مع سقوط أمطار متفاوتة على منطقة الظفرة في جزيرة دلما والسلع والرويس وجبل الظنة والعين ودبا الفجيرة وخورفكان، بينما خفت الرياح الشمالية الشرقية وكانت معتدلة السرعة بوجه عام، إلى نشطة أحياناً وخاصة مع وجود السحب، والبحر ظل متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/‏‏س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عُمان.

وشهدت الدولة خلال اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار الجوي تمثلت في سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق عدة، ورياح قوية ونشطة على أغلب المناطق وسجلت أعلى كمية أمطار بواقع 37.8 ملم على خطم الشكلة و37.2 ملم في كلباء و35.2 ملم في مطار الفجيرة والقور و28.4 ملم في وادي الطوى.

إلى ذلك، سجل المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة في الدولة صباح أمس على قمة جبل جيس في رأس الخيمة بمعدل 9.5 درجات مئوية، كما شهدت الإمارة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.

وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، مواصلة فرق الطوارئ سحب ونقل تجمعات المياه، وبلغ إجمالي كمية المياه التي تم سحبها وتصريفها 2.189.000 مليون غالون من مياه الأمطار بشوارع الإمارة خلال 24 ساعة منذ بداية هطول الأمطار.