شرطة أبوظبي تكرّم فريقي المرصاد والصاعق

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي فريق المرصاد الحاصل على جائزة القائد العام لفئة حل الظواهر الأمنية، وفريق الصاعق لحصوله على جائز القائد العام لفئة أفضل فريق عمل متميز ميدانياً 2019، والشركاء الداعمين.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود الفريقين وتميزهما في حصد الجائزتين، بما يعكس المستوى المتطور لهما في الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وكما جرى تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة البيئة، والدفاع المدني - أبو ظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، تقديراً لجهودهم في دعم الفريقين.